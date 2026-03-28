Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Сенегальская федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.