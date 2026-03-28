Сборная Сенегала вышла на матч с трофеем Кубка Африки

Лишившаяся победы в Кубке Африки сборная Сенегала представила фанатам трофей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лишившаяся титула победителя Кубка африканских наций сборная Сенегала по футболу показала болельщикам трофей перед началом товарищеского матча с командой Перу.

Встреча проходит на стадионе «Стад де Франс» во Франции в субботу. Перед началом матча капитан команды Идрисса Гейе вынес на поле трофей Кубка африканских наций, остальные футболисты сборной появились с золотыми медалями. Команда представила трофей болельщикам и сделала общую фотографию.

«Спустя два месяца после завоевания второго континентального титула сборная Сенегала сегодня днем выйдет на поле стадиона “Стад де Франс” для товарищеского матча против команды Перу», — говорится в посте команды в соцсети X.

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. Сенегальская федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.