Мексика и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче, Бельгия разгромила США

Сборная Мексики сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче — 0:0. Игра прошла в Мехико на стадионе «Ацтека».
Мексиканцы нанесли по воротам соперников 7 ударов (1 — в створ), португальцы — 10 (2).
В другом товарищеском матче сборная США проиграла Бельгии — 2:5. Встреча проходила в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц».
У хозяев поля отличились Вестон Маккенни и Патрик Агьеманг, у гостей забили Зено Дебаст, Амаду Онана, Шарль де Кетеларе (с пенальти) и Доди Лукебакио (дубль).
