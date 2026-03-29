Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке

БУХАРЕСТ, 29 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Румынии по футболу, бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу госпитализирован после ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Румынии.
«В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения», — говорится в сообщении.
Как отмечает португальская газета A Bola, Луческу потерял сознание во время технического совещания перед заключительной тренировкой в преддверии товарищеского матча против команды Словакии, который пройдет 31 марта. По информации издания, у специалиста мог случиться сердечный приступ.
В конце января Луческу экстренно госпитализировали в Румынии из-за ухудшения здоровья. Как сообщала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем.
Луческу 80 лет. Он возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Сборную Румынии он возглавляет с 2024 года.