Луческу экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке

Луческу 80 лет. Он возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Сборную Румынии он возглавляет с 2024 года.