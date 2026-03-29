Матч-центр
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Ротор
0
П1
3.50
X
2.90
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Сокол
П1
1.53
X
3.55
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Урал
П1
2.19
X
3.42
П2
3.31
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Луческу рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации

Бывший главный тренер «Зенита» и нынешний наставник сборной Румынии Мирча Луческу рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации.

Источник: РИА "Новости"

80-летний специалист потерял сознание во время технического совещания перед заключительной тренировкой в преддверии товарищеского матча против Словакии, который пройдет 31 марта. По информации A Bola, у Луческу мог случиться сердечный приступ.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но все еще прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

В конце января Луческу уже экстренно госпитализировали в Румынии из-за ухудшения здоровья. Как сообщала газета ProSport, его состояние ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем.

В сезоне-2016/17 румынский специалист возглавлял «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.

Помимо этого, он тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Сборную Румынии специалист возглавляет с 2024 года.