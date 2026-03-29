Луческу рассказал о своем состоянии после экстренной госпитализации

80-летний специалист потерял сознание во время технического совещания перед заключительной тренировкой в преддверии товарищеского матча против Словакии, который пройдет 31 марта. По информации A Bola, у Луческу мог случиться сердечный приступ.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но все еще прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице», — приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.
В конце января Луческу уже экстренно госпитализировали в Румынии из-за ухудшения здоровья. Как сообщала газета ProSport, его состояние ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем.
В сезоне-2016/17 румынский специалист возглавлял «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.
Помимо этого, он тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Сборную Румынии специалист возглавляет с 2024 года.