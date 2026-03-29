Генич — о Карпине: Чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация

Лишь бы не ушел из сборной? Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал, что даже если «Реал» позовет, то совмещать не будет. Даже если он уйдет из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошел через официальные матчи, остается определенная недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению — в официальных матчах сборной России.