Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Армении в товарищеском матче

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Белоруссии обыграли команду Армении в товарищеском матче, который прошел в Ереване.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Евгений Яблонский (8-я минута). Автоголом отметился экс-футболист «Локомотива» и ЦСКА Наир Тикнизян (72). У сборной Армении отличился Ваган Бичахчян (88).
Сборная Белоруссии одержала вторую победу подряд с момента назначения Виктора Ганчаренко на пост главного тренера. В четверг национальная команда обыграла сборную Кипра (1:0) в дебютном матче специалиста на своем посту. Экс-тренер «Краснодара», ЦСКА и «Урала» Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии в январе.