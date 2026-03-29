Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Армении в товарищеском матче

Сборная Белоруссии одержала вторую победу подряд с момента назначения Виктора Ганчаренко на пост главного тренера. В четверг национальная команда обыграла сборную Кипра (1:0) в дебютном матче специалиста на своем посту. Экс-тренер «Краснодара», ЦСКА и «Урала» Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии в январе.