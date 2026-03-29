Мелкадзе: «С какой сборной можно сравнить Никарагуа? Не знаю, я футбол не смотрю»

— Ожидали такой игры от Никарагуа, сильная игра?
— Ожидали меньшего. Они сыграли намного лучше, чем мы ожидали.
— С какой сборной по уровню их можно сравнить? До этого у России было много матчей с представителями разных континентов.
— Не знаю, я футбол не смотрю.
— Что было в моменте с пропущенным голом, Сафонова мог переволноваться?
— Я не видел момент, сидел сбоку. Когда посмотрел на телевизор, там уже был гол, — цитирует Мелкадзе Metaratings.ru.
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
