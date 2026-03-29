Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Глушенков: «Круговой — лучший игрок сборной России в XXI веке. А рос я на игре Аршавина»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков поделился мнением о 18-летнем хавбеке сине-бело-голубых Данииле Кондакове, а также назвал защитника ЦСКА Данила Кругового лучшим футболистом национальной команды в XXI веке.

Источник: Sport24

— Недавно Аршавин сказал, что Кондаков похож на него по игре. Действительно ли парень настолько талантлив?

— Кондак — очень хороший, перспективный футболист. Я наблюдаю за его прогрессом. Главное, чтобы он продолжал в том же духе, и тогда вырастет в очень хорошего футболиста.

— Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?

— Данил Круговой. У него очень хороший удар.

— Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?

— Андрей Аршавин, — цитирует Глушенкова «Советский спорт».

Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.77
П2
7.75
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
