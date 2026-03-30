Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, в связи с конфликтом с США и Израилем.
«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской Республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу», — приводит текст письма федерации страны в ФИФА иранское агентство ISNA.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.