Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.12
П2
6.23
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры

Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры в стране.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, в связи с конфликтом с США и Израилем.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской Республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу», — приводит текст письма федерации страны в ФИФА иранское агентство ISNA.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.

США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.