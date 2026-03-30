Тренер сборной Мали считает свою команду аутсайдером в матче с россиянами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мали по футболу Том Сентфье считает свою команду аутсайдером в товарищеском матче с россиянами. Об этом он рассказал журналистам.
Товарищеский матч между сборными России и Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».
«Я думаю, что сборную Мали можно считать в завтрашнем матче аутсайдером, потому что команда России сильнее Мали. При этом мы никогда не выходим на матч за поражением, мы надеемся завтра на хороший результат, для нас таким будет и ничья, и, конечно же, победа», — сказал Сентфье.
Также главный тренер сборной Мали добавил, что ему нравится стиль, в котором играет сборная России при Валерии Карпине.
27 марта команда России в Краснодаре обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1.