Карпин — о составе сборной России: «Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков»

«Количество игроков сборной не связано с решением ФИФА. Они увеличили до 8 замен перед чемпионатом мира. Уже устал на эту тему говорить. Но если люди не понимают… Давайте возьмем Англию и Францию, они проводят товарищеские матчи. Англия вызвала 35 игроков в окончательный список. Франция уже сыграла два матча, составы абсолютно разные. У нас только товарищеские матчи, к сожалению. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков.



Еще нюанс. Франция и Англия готовятся к чемпионату мира, им надо наигрывать основной состав. Но они выпускают абсолютно разные. Если на эту тему еще у кого-то останутся вопросы, я уже не знаю, что говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.