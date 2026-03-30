Карпин — о составе сборной России: «Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков»

В окончательном составе сборной России на товарищеские матчи против Никарагуа (3:1) и Мали вошел 31 человек.
«Количество игроков сборной не связано с решением ФИФА. Они увеличили до 8 замен перед чемпионатом мира. Уже устал на эту тему говорить. Но если люди не понимают… Давайте возьмем Англию и Францию, они проводят товарищеские матчи. Англия вызвала 35 игроков в окончательный список. Франция уже сыграла два матча, составы абсолютно разные. У нас только товарищеские матчи, к сожалению. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков.
Еще нюанс. Франция и Англия готовятся к чемпионату мира, им надо наигрывать основной состав. Но они выпускают абсолютно разные. Если на эту тему еще у кого-то останутся вопросы, я уже не знаю, что говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.
31 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom матч с командой Мали.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Оскар Асеведо
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти