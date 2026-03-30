Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.63
П2
5.30
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.91
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
3.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.73
П2
1.87
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Карпин — о составе сборной России: «Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику из-за количества футболистов, вызванных в национальную команду.

Источник: РИА "Новости"

В окончательном составе сборной России на товарищеские матчи против Никарагуа (3:1) и Мали вошел 31 человек.

Товарищеские матчи 2026
31.03.2026, 20:00
Россия
-
Мали
-

«Количество игроков сборной не связано с решением ФИФА. Они увеличили до 8 замен перед чемпионатом мира. Уже устал на эту тему говорить. Но если люди не понимают… Давайте возьмем Англию и Францию, они проводят товарищеские матчи. Англия вызвала 35 игроков в окончательный список. Франция уже сыграла два матча, составы абсолютно разные. У нас только товарищеские матчи, к сожалению. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков.

Еще нюанс. Франция и Англия готовятся к чемпионату мира, им надо наигрывать основной состав. Но они выпускают абсолютно разные. Если на эту тему еще у кого-то останутся вопросы, я уже не знаю, что говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom матч с командой Мали.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше