Карпин объяснил отъезд пяти футболистов со сбора команды России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин пропустит матч с командой Мали из-за травмы, остальные — из-за ротации. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее ТАСС сообщал, что в тренировке сборной России перед матчем с командой Мали не приняли участие вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин, защитник «Краснодара» Валентин Пальцев, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин из московского «Динамо».
«У Дани Фомина сильный ушиб колена, по медицинским причинам не приехал, — сказал Карпин. — Митрюшкин и Тюкавин — по ротации. При том, что Сафонов не с нами, у нас три вратаря есть. То же самое по нападающим. Нужды и смысла после первой игры нет. По Сафонову то же самое».
Товарищеский матч сборных России и Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге. 27 марта российские футболисты в Краснодаре обыграли команду Никарагуа (3:1).
