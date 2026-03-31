Гана с Джику проиграла Германии в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в понедельник в Штутгарте, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.
В составе немцев голы забили Кай Хаверц и Дениз Ундав, у Ганы отличился Иссааку Фатаву. В составе ганцев весь матч отыграл центральный защитник московского «Спартака» Александер Джику.
В следующих товарищеских матчах Гана 22 мая сыграет с Мексикой, а Германия 31 мая встретится с Финляндией.
На чемпионате мира 2026 года Германия сыграет в группе E с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором. Гана выступит в квартете L с Англией, Хорватией и Панамой.