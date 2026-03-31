Сборная Казахстана победила Коморские острова и выиграла новый турнир от ФИФА

Команды встретились в заключительной игре мини-турнира, который принимала «Астана Арена». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на четвертой минуте забил полузащитник Рамазан Оразов, который с близкого расстояния поразил ворота после отскока мяча от штанги.
Сборная Казахстана набрала максимальные шесть очков и стала победителем турнира. Ранее команда обыграла Намибию со счетом 2:0. Представители Кувейта не смогли участвовать в соревнованиях из-за военных действий на Ближнем Востоке.
Намибия стала второй с двумя очками за победу в серии пенальти над сборной Коморских островов, которая с одним баллом замкнула таблицу. В рейтинге ФИФА эти команды перед турниром в Астане занимали 118-ю и 107-ю позиции соответственно, Казахстан шел 114-м.
Формат FIFA Series подразумевает несколько параллельных соревнований с участием команд из разных конфедераций. Основная цель этого турнира — создать аналог товарищеских матчей национальных сборных.
В марте среди победителей FIFA Series, помимо сборной Казахстана, оказались, например, команды Узбекистана (против Тринидада и Тобаго, Габона и Венесуэлы) и Азербайджана (против Сент-Люсии и Сьерра-Леоне).