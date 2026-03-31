Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Сборная Казахстана победила Коморские острова и выиграла новый турнир от ФИФА

Мужская сборная Казахстана по футболу одержала домашнюю победу над Коморскими островами в рамках турнира FIFA Series 2026, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Команды встретились в заключительной игре мини-турнира, который принимала «Астана Арена». Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол на четвертой минуте забил полузащитник Рамазан Оразов, который с близкого расстояния поразил ворота после отскока мяча от штанги.

Сборная Казахстана набрала максимальные шесть очков и стала победителем турнира. Ранее команда обыграла Намибию со счетом 2:0. Представители Кувейта не смогли участвовать в соревнованиях из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Намибия стала второй с двумя очками за победу в серии пенальти над сборной Коморских островов, которая с одним баллом замкнула таблицу. В рейтинге ФИФА эти команды перед турниром в Астане занимали 118-ю и 107-ю позиции соответственно, Казахстан шел 114-м.

Формат FIFA Series подразумевает несколько параллельных соревнований с участием команд из разных конфедераций. Основная цель этого турнира — создать аналог товарищеских матчей национальных сборных.

В марте среди победителей FIFA Series, помимо сборной Казахстана, оказались, например, команды Узбекистана (против Тринидада и Тобаго, Габона и Венесуэлы) и Азербайджана (против Сент-Люсии и Сьерра-Леоне).