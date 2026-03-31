Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Босния и Герцеговина
0
:
Италия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Швеция
1
:
Польша
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Косово
0
:
Турция
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Чехия
1
:
Дания
0
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
США
:
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Бразилия
:
Хорватия
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Мексика
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на ЧМ‑2026 в США

Президент ФИФА заявил, что матчи команды Ирана будут сыграны там, где они должны быть, согласно жеребьевке.

Источник: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи на территории США. Его слова приводит Би-би-си.

«Иран будет на чемпионате мира. Мы рады, потому что это очень, очень сильная команда, я очень счастлив. Матчи будут сыграны там, где они должны быть, согласно жеребьевке», — сказал Инфантино, который посетил товарищеский матч Ирана с командой Коста-Рики (5:0) в Турции.

Сборная Ирана по итогам жеребьевки должна встретиться с Новой Зеландией (15 июня, Лос-Анджелес), Бельгией (21 июня, Лос-Анджелес) и Египтом (26 июня, Сиэтл).

Ранее на фоне военного конфликта между США и Израилем с Ираном, начавшегося 28 февраля, Тегеран вел переговоры с ФИФА о переносе своих матчей в Мексику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выражала готовность принять игры.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта сообщил, что команда не поедет на чемпионат мира. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает приезд команды уместным. При этом в Федерации футбола Ирана отметили, что «будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира». Инфантино же обещал обеспечить Ирану лучшие условия на ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.