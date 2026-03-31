Сборная России по футболу не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с командой Мали. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
На 28-й минуте Иван Обляков не реализовал пенальти, ударив выше ворот.
В стартовом составе сборной Мали вышли двое футболистов из РПЛ — защитник Натан Гассама («Балтика») и полузащитник Мамаду Майга («Пари НН»). Игру пропустили большинство лидеров африканской команды.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.
В предыдущем матче подопечные Карпина 27 марта в Краснодаре обыграли команду Никарагуа со счетом 3:1.
Сборная России впервые в своей истории сыграла против Мали. Всего с африканскими сборными у национальной команды ранее было 13 официальных матчей — семь побед, пять ничьих и одно поражение (от Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 в 2017 году).
В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 52-e.
Валерий Карпин
Том Сентфье
Иван Обляков
28′
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти