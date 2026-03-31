Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Сборная России по футболу не забила пенальти и сыграла вничью с Мали

Товарищеская игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал 11-метровый.

Источник: телеграм-канал сборной России по футболу

Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с командой Мали. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

На 28-й минуте Иван Обляков не реализовал пенальти, ударив выше ворот.

В стартовом составе сборной Мали вышли двое футболистов из РПЛ — защитник Натан Гассама («Балтика») и полузащитник Мамаду Майга («Пари НН»). Игру пропустили большинство лидеров африканской команды.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

В предыдущем матче подопечные Карпина 27 марта в Краснодаре обыграли команду Никарагуа со счетом 3:1.

Сборная России впервые в своей истории сыграла против Мали. Всего с африканскими сборными у национальной команды ранее было 13 официальных матчей — семь побед, пять ничьих и одно поражение (от Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 в 2017 году).

В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 52-e.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Мали
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
