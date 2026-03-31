Экспериментальный состав Мали поставил шлагбаум сборной России, а Обляков не забил пенальти

Новая версия «орлов»
Что в Санкт-Петербурге не дождались той версии сборной Мали, которая в январе играла в четвертьфинале Кубка Африки, конечно, минус. Интересно же было проверить — как средняя линия российской команды будет смотреться на фоне мощной полузащиты «орлов» во главе с Сангаре, играющего во Франции за «Ланс» — реального конкурента «ПСЖ». Или протестировать оборону усилиями лидера малийской атаки Синайоко и восходящей звезды Нене Доржелеса.
С другой стороны, а разве в распоряжении Валерия Карпина на мартовском сборе все лучшие? Дивеев, Осипенко, братья Миранчук, Батраков — каждый из этой пятерки мог бы претендовать на место в старте. Сафонов же с Тюкавиным уехали после Никарагуа. А в значительной степени экспериментальный состав соперника можно было оценивать под другим углом. Во-первых, это непредсказуемость. Во-вторых, повышенная мотивация получивших свой шанс игроков. С чем-то подобным Россия сталкивалась в играх с Чили и Никарагуа, и легко и гладко в обоих случаях не было.
Штанга и осечка Облякова
Впрочем, все эти рассуждения — теория в чистом виде. Ответ должна была дать только сама игра, в которой у поклонников сборной России имелись основания увидеть качественный футбол. Из четырех защитников трое — нынешние (Вахания и Мелехин) и бывший футболист «Ростова» (Сильянов). А Фабио Челестини — несмотря на дополнительную нагрузку на своих лидеров за четыре дня до тура РПЛ — мог быть доволен тем, что сыгранность может повысить обновившаяся зимой армейская тройка полузащитников в лице Кисляка, Облякова и Баринова.
И только в атаке у нас собралась разношерстая компания, но при этом каждый игрок в отдельности — большой мастер. Так, вышедший на поле с капитанской повязкой Головин оказался соавтором первого полноценного голевого момента. После розыгрыша углового Александр грамотно уступил право на удар с линии штрафной Облякову, и мяч, попав в штангу, пролетел вдоль линии ворот. Данный эпизод стал следствием активного старта хозяев. Временами здорово работавший прессинг, выстрел Баринова недалеко от верхнего угла — все это выглядело гораздо живее предыдущего матча.
А Воробьев, будучи наконечником атакующего треугольника, энергично работал на команду. Пытался вывести к воротам Кисляка, ассистировал Головину (его накрыли в центре штрафной), смутил пробившего по своим воротам Сидибе. В конце концов, форвард «Локомотива» заработал пенальти, когда замкнуть мягкую подачу Головина ему с нарушением правил помешал балтиец Гассама. Споры вокруг справедливости назначения 11-метрового получились жаркими, а Обляков ударом с точки отправил мяч выше ворот.
Оценивая оставшийся отрезок первого тайма, можно отметить: промах армейца словно сбил Россию с ритма, тогда как малийцы осмелели. Ничего конкретного в атаке не добились, но активность у ворот Агкацева обозначили. Краснодарец даже пострадал после фола соперника. В общем, последнюю треть тайма записать себе в актив наши не могли. А у Глушенкова, от которого на домашней арене ждали многого, в пассиве значилась желтая карточка.
Активность без результата
Зато вторая половина началась очень живо. С интервалом в минуту Головин заставил Самасса вытягивать мяч из-под перекладины, а Баринов с лета из-под защитника пробил в сантиметрах от штанги. Затем практически один на один выскочил Вахания, и малийский голкипер сохранил на табло нули, продемонстрировав завидную реакцию. С другой стороны, и Сильянову пришлось останавливать потенциально очень опасную контратаку и позже острый прострел, а для Агкацева первой серьезной проверкой стал плотный удар Думбия из-за пределов штрафной.
Но, конечно, у оборонительной линии гостей работы было на порядок больше. Во многом за счет активности Головина. Его опасный прострел Гассама прервал в площади ворот. Когда же Александр сыграл пяткой, и подачу выполнял Круговой, скидка свежего Комличенко закончилась ударом Глушенкова. Не самым опасным, но все же атака смотрелась симпатично. Как и комбинация, которую замененный вскоре зенитовец разыграл с Петровым, однако не смог прострелить от линии поля.
Наиграла ла ли Россия на гол и победу? По активности и созданным моментам, наверное, да. Один смазанный пенальти чего стоит. Однако в целом вопросов к действиям в завершающей стадии атаки достаточно. А нулевая ничья — не то, чего ждали от сборной в матче с потерявшим почти всех лидеров соперником.
Валерий Карпин
Том Сентфье
Иван Обляков
28′
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
