Глушенков — о ничьей России с Мали: «Несильно расстроены — мы же не проиграли»

Полузащитник сборной России Максим Глушенков высказался после ничьей с командой Мали (0:0) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24

Сегодня, 31 марта, россияне и малийцы сыграли 0:0, а Иван Обляков не реализовал пенальти на 28-й минуте.

— Чем трудна эта игра?

— Тем, что мы не смогли забить гол.

— Почему?

— Не знаю, нам Валерий Георгиевич (Карпин) об этом скажет на разборе. Я думаю, что подходы были, реализация подвела. Если бы забили пенальти, то было бы три‑четыре гола, возможно.

— Вы выглядите расстроенными. Что по итогам матча вас сильно расстраивает?

— Несильно расстроены, просто чуть устали. Мы же не проиграли, ничего страшного, — заявил Глушенков в интервью «Матч ТВ».

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Мали
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше