Карпин — о ничьей сборной России с Мали: «Небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа»

«То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра — небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше.



В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали.



Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали. При этом в обороне сыграли хорошо, что было очень не просто против таких нападающих.



Диаките? Сильный футболист, быстрый, резкий. Но наши защитники не проиграли ни в единоборствах, ни в скорости.



Наверное, все ожидали чуть большего от Кисляка с точки зрения креатива, он слишком много потерял мячей.



Как объяснить промах Облякова? Я не могу объяснить, может быть, ответственность какая‑то. Более собранного футболиста я не видел», — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».