Карпин — о ничьей сборной России с Мали: «Небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа»

Сегодня, 31 марта, россияне и малийцы сыграли 0:0, Иван Обляков не реализовал пенальти на 28-й минуте.
«То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра — небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше.
В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали.
Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали. При этом в обороне сыграли хорошо, что было очень не просто против таких нападающих.
Диаките? Сильный футболист, быстрый, резкий. Но наши защитники не проиграли ни в единоборствах, ни в скорости.
Наверное, все ожидали чуть большего от Кисляка с точки зрения креатива, он слишком много потерял мячей.
Как объяснить промах Облякова? Я не могу объяснить, может быть, ответственность какая‑то. Более собранного футболиста я не видел», — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».
Валерий Карпин
Том Сентфье
Иван Обляков
28′
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
