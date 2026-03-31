Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Босния и Герцеговина
0
:
Италия
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.27
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
2
:
Польша
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.50
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Турция
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
4.80
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Чехия
1
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.00
П2
7.50
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.40
П2
1.67
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Карпин — о ничьей сборной России с Мали: «Небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с командой Мали в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Источник: Mikhail Shapaev, rfs.ru

Сегодня, 31 марта, россияне и малийцы сыграли 0:0, Иван Обляков не реализовал пенальти на 28-й минуте.

«То, что не забили, — единственное, что плохое было в этом матче. Но игра — небо и земля по сравнению с матчем с Никарагуа. Игра понравилась, но результат должен быть лучше.

В обороне понравилось практически все. Были проблемы только после наших необоснованных потерь в центре поля. Футболисты Мали могли забить только в контратаке или после стандарта, вы видели их антропометрические данные, в этом аспекте они нас обыгрывали.

Никакой недооценки не было. Играли с полной концентрацией. Тяжело было в атаке, но моменты создавали. При этом в обороне сыграли хорошо, что было очень не просто против таких нападающих.

Диаките? Сильный футболист, быстрый, резкий. Но наши защитники не проиграли ни в единоборствах, ни в скорости.

Наверное, все ожидали чуть большего от Кисляка с точки зрения креатива, он слишком много потерял мячей.

Как объяснить промах Облякова? Я не могу объяснить, может быть, ответственность какая‑то. Более собранного футболиста я не видел», — заявил Карпин в интервью «Матч ТВ».

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Мали
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше