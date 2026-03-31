Белорусская «молодежка» проиграла в квалификации чемпионата Европы

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Спортсмены молодежной сборной Беларуси по футболу проиграли четвертый матч в отборочных соревнованиях чемпионата Европы.
Состязания прошли в Рид-Инкрайсе (Австрия). Белорусам противостояли австрийские спортсмены. Матч завершился викторией хозяев поля — 2:1.
Среди белорусов голом отметился Трофим Мельниченко (88 минута игры). Авторами голов у соперников стали Николаус Вурмбранд (62-я) и Янник Шустер (90+4).
Белорусские спортсмены уступили в квалификации австрийцам (2:3), команде Уэльса (0:2), датчанам (0:1). Вничью свели матч с бельгийцами — 1:1. Также белорусы одолели Уэльс (3:0).
Сейчас белорусские футболисты набрали четыре балла за шесть встреч и находятся на последней позиции в группе.
Бельгийцы и датчане набрали 10 баллов за пять встреч. У австрийцев в активе 10 пунктов за шесть игр, Уэльс набрал шесть очков за шесть матчей.
Оставшиеся противостояния белорусы проведут 24 сентября против бельгийцев, а 28 сентября завершат турнир матчем с датчанами.
Прямые путевки в финал получат победители девяти отборочных групп и лучшая сборная из занявших вторые места.
Восемь команд, которые станут вторыми, сыграют в ноябре и разыграют четыре оставшихся пропуска.