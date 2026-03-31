Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Босния и Герцеговина
0
:
Италия
1
П1
11.00
X
3.40
П2
1.73
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
2
:
Польша
2
П1
3.80
X
3.50
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Турция
1
П1
28.00
X
5.00
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Чехия
1
:
Дания
0
П1
1.80
X
3.05
П2
8.50
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
США
:
Португалия
П1
4.91
X
4.40
П2
1.67
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Бразилия
:
Хорватия
П1
1.78
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Товарищеские матчи
01.04
Мексика
:
Бельгия
П1
3.55
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Белорусская «молодежка» проиграла в квалификации чемпионата Европы

Футболисты из республики провели шесть игр и сумели одержать одну викторию, свести одну встречу вничью и потерпеть четыре неудачи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Спортсмены молодежной сборной Беларуси по футболу проиграли четвертый матч в отборочных соревнованиях чемпионата Европы.

Состязания прошли в Рид-Инкрайсе (Австрия). Белорусам противостояли австрийские спортсмены. Матч завершился викторией хозяев поля — 2:1.

Среди белорусов голом отметился Трофим Мельниченко (88 минута игры). Авторами голов у соперников стали Николаус Вурмбранд (62-я) и Янник Шустер (90+4).

Белорусские спортсмены уступили в квалификации австрийцам (2:3), команде Уэльса (0:2), датчанам (0:1). Вничью свели матч с бельгийцами — 1:1. Также белорусы одолели Уэльс (3:0).

Сейчас белорусские футболисты набрали четыре балла за шесть встреч и находятся на последней позиции в группе.

Бельгийцы и датчане набрали 10 баллов за пять встреч. У австрийцев в активе 10 пунктов за шесть игр, Уэльс набрал шесть очков за шесть матчей.

Оставшиеся противостояния белорусы проведут 24 сентября против бельгийцев, а 28 сентября завершат турнир матчем с датчанами.

Прямые путевки в финал получат победители девяти отборочных групп и лучшая сборная из занявших вторые места.

Восемь команд, которые станут вторыми, сыграют в ноябре и разыграют четыре оставшихся пропуска.