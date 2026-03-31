Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Босния и Герцеговина
1
:
Италия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Дания
1
Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
Обляков о незабитом пенальти в матче с Мали: «Пробил, как и хотел, но не удалось попасть»

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал ничью с Мали (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спорт-Экспресс

На 28-й минуте встречи хавбек не реализовал пенальти, пробив по центру выше ворот.

— Знали, что легкой игры не будет. Сегодня не удалось только забить, — сказал Обляков после матча.

— Что не получилось с пенальти?

— Не получилось забить. Пробил, как и хотел, но не удалось попасть.

— А пенальти вообще был?

— Пенальти был чистым. Был около этого момента.

Игра Россия — Мали прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 27 марта российская команда победила Никарагуа (3:1) в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Мали
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
