Тренер сборной Мали — о ничьей с Россией: «Справедливый результат, игрой я доволен»

Во вторник, 31 марта, малийцы и россияне сыграли 0:0, а Иван Обляков не забил пенальти на 28-й минуте.
«Россия хорошо поддавила первые 20−25 минут, были шансы, но тут нам повезло, мяч не зашел в наши ворота. Во втором тайме лучше вошли в игру, смогли в определенной степени переломить, были шансы, были удары и у нас, и у сборной России. Из этого я заключаю, что 0:0, в общем-то, справедливый результат, и я игрой доволен», — приводит слова Сентфье ТАСС.
Футбол, Товарищеские матчи,
31.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Том Сентфье
Нереализованные пенальти
Россия
Иван Обляков
28′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
Мали
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
Статистика
Россия
Мали
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
7
2
Угловые
8
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
