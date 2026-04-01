Тренер сборной Мали: «Россия — одна из лучших команд в Европе. Думаю, входит в топ-8»

«Здесь очень красивый стадион. Мне понравилось, когда заиграл гимн России, было очень здорово. Я даже немного подпевал. Да и после игры все было здорово, тут фантастические болельщики. Это удовольствие — играть здесь.



У России очень сильная команда. Одна из лучших в Европе. Думаю, входит в топ-8. Россияне заслуживают играть на чемпионатах мира. Надеюсь, в будущем Россия сможет участвовать в квалификации. Сегодня соперник играл в хороший футбол, двигал мяч. Но у нас очень организованная команда, поэтому Россия не смогла создать по-настоящему голевые шансы», — сказал Сентфье.