Тренер сборной Мали: «Россия — одна из лучших команд в Европе. Думаю, входит в топ-8»

Во вторник, 31 марта малийцы сыграли вничью с россиянами (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
«Здесь очень красивый стадион. Мне понравилось, когда заиграл гимн России, было очень здорово. Я даже немного подпевал. Да и после игры все было здорово, тут фантастические болельщики. Это удовольствие — играть здесь.
У России очень сильная команда. Одна из лучших в Европе. Думаю, входит в топ-8. Россияне заслуживают играть на чемпионатах мира. Надеюсь, в будущем Россия сможет участвовать в квалификации. Сегодня соперник играл в хороший футбол, двигал мяч. Но у нас очень организованная команда, поэтому Россия не смогла создать по-настоящему голевые шансы», — сказал Сентфье.
Игра Россия — Мали прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
Валерий Карпин
Том Сентфье
Иван Обляков
28′
12
Станислав Агкацев
4
Данил Круговой
24
Александр Сильянов
18
Матвей Кисляк
30
Илья Вахания
64′
22
Мингиян Бевеев
14
Виктор Мелехин
86′
2
Евгений Морозов
27
Иван Обляков
64′
29
Максим Петров
90+1′
6
Дмитрий Баринов
77′
25
Данил Пруцев
11
Дмитрий Воробьев
64′
9
Николай Комличенко
67
Максим Глушенков
44′
77′
15
Кирилл Глебов
17
Александр Головин
86′
20
Лечи Садулаев
22
Мамаду II Самасса
13
Фоде Дукуре
3
Амаду Данте
4
Натан Гассама
5
Ибраима Сиссе
90+4′
6
Калиду Сидибе
23
Алиу Дьенг
65′
12
Мусса Диаките
84′
21
Гауссу Диарра
8
Мамаду Майга
64′
17
Усман Диаките
18
Мамаду Думбия
84′
11
Мамаду Камара
10
Гуассу Диаките
90′
20
Сумайла Диабате
