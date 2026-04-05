Состояние перенесшего инфаркт футбольного тренера Луческу ухудшилось

БУХАРЕСТ, 5 апреля. /ТАСС/. Состояние бывшего главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» румына Мирчи Луческу ухудшилось. Об этом сообщает портал Adevarul.
Ранее ТАСС сообщал, что Луческу, на тот момент занимавшего пост главного тренера сборной Румынии, экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке. Как сообщала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем. После этого Федерация футбола Румынии объявила об уходе Луческу с поста главного тренера.
«Состояние пациента ухудшилось в ночь на воскресенье, он пока не реагирует на лечение. Потребовался перевод в отделение анестезиологии и интенсивной терапии», — приводит портал заявление бухарестской больницы, в которой находится Луческу.
Луческу 80 лет. Он возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Сборную Румынии он возглавлял с 2024 года.
Вместе с «Зенитом» Луческу стал обладателем Суперкубка России. Под его руководством «Галатасарай» стал чемпионом Турции и обладателем Суперкубка УЕФА, «Шахтер» вместе с Луческу 8 раз выигрывал чемпионат Украины, один раз он привел к титулу чемпиона страны «Динамо». Также в сезоне-2008/09 «Шахтер» с Луческу стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).