Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.83
П2
1.73
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.87
X
3.76
П2
1.77
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Состояние перенесшего инфаркт футбольного тренера Луческу ухудшилось

Ранее Луческу, на тот момент занимавшего пост главного тренера сборной Румынии, экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке.

Источник: AFP 2023

БУХАРЕСТ, 5 апреля. /ТАСС/. Состояние бывшего главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» румына Мирчи Луческу ухудшилось. Об этом сообщает портал Adevarul.

Ранее ТАСС сообщал, что Луческу, на тот момент занимавшего пост главного тренера сборной Румынии, экстренно госпитализировали после потери сознания на тренировке. Как сообщала газета ProSport, состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года, поскольку простуда усугубила проблему с сердцем. После этого Федерация футбола Румынии объявила об уходе Луческу с поста главного тренера.

«Состояние пациента ухудшилось в ночь на воскресенье, он пока не реагирует на лечение. Потребовался перевод в отделение анестезиологии и интенсивной терапии», — приводит портал заявление бухарестской больницы, в которой находится Луческу.

Луческу 80 лет. Он возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские «Пизу», «Брешиа», «Реджану» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также украинские «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Сборную Румынии он возглавлял с 2024 года.

Вместе с «Зенитом» Луческу стал обладателем Суперкубка России. Под его руководством «Галатасарай» стал чемпионом Турции и обладателем Суперкубка УЕФА, «Шахтер» вместе с Луческу 8 раз выигрывал чемпионат Украины, один раз он привел к титулу чемпиона страны «Динамо». Также в сезоне-2008/09 «Шахтер» с Луческу стал первым украинским клубом, выигравшим Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).