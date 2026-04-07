Источник: операция Луческу отменена, организм тренера слишком слаб

Луческу был госпитализирован 29 марта после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 2 апреля он покинул пост главного тренера национальной команды. 3 апреля, когда специалист готовился к выписке, у него случился острый инфаркт миокарда, после чего он был переведен в реанимацию. 5 апреля состояние Луческу резко ухудшилось из-за тяжелых сердечных аритмий, переставших поддаваться лечению, и тренера ввели в искусственную кому.