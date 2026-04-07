Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.42
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.70
П2
1.92
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2

Источник: операция Луческу отменена, организм тренера слишком слаб

Запланированная операция румынского тренера Мирчи Луческу не состоится из-за его физического состояния, сообщает журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на представителей больницы.

По информации источника, комплексное обследование выявило у специалиста инсульты и проблемы с кровообращением, затронувшие легкие. Врачи пришли к выводу, что организм 80-летнего тренера слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству, как установка системы ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Ранее сообщалось, что Луческу, несмотря на нахождение в искусственной коме, готовится к операции по установке системы ЭКМО для поддержания функций сердца и легких. Ожидалось, что в процедуре примет участие кардиолог-специалист из Франции.

Луческу был госпитализирован 29 марта после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 2 апреля он покинул пост главного тренера национальной команды. 3 апреля, когда специалист готовился к выписке, у него случился острый инфаркт миокарда, после чего он был переведен в реанимацию. 5 апреля состояние Луческу резко ухудшилось из-за тяжелых сердечных аритмий, переставших поддаваться лечению, и тренера ввели в искусственную кому.