ФИФА накажет Испанию из-за антимусульманских кричалок

ФИФА открыла дело в отношении Испании из-за антимусульманских кричалок.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с антимусульманскими кричалками болельщиков сборной Испании в товарищеском матче против команды Египта, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

Встреча прошла 31 марта в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. После встречи в соцсети Х начали распространяться видеоролики, на которых испанские фанаты выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес мусульман.

В составе сборной Испании выступает вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который является мусульманином. После прошедшей встречи 18-летний футболист осудил поведение болельщиков.

«Я понимаю, что это было направлено не на меня, а против сборной соперника, но для меня, как для мусульманина, это было очень неуважительно», — написал Ямаль в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).