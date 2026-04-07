ФИФА накажет Испанию из-за антимусульманских кричалок

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в связи с антимусульманскими кричалками болельщиков сборной Испании в товарищеском матче против команды Египта, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.
Встреча прошла 31 марта в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. После встречи в соцсети Х начали распространяться видеоролики, на которых испанские фанаты выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес мусульман.
В составе сборной Испании выступает вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который является мусульманином. После прошедшей встречи 18-летний футболист осудил поведение болельщиков.
«Я понимаю, что это было направлено не на меня, а против сборной соперника, но для меня, как для мусульманина, это было очень неуважительно», — написал Ямаль в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).