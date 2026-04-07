В Федерации футбола Румынии назвали смерть Луческу черным днем для страны

Президент Федерации футбола Румынии (FRF) Рэзван Бурляну назвал смерть бывшего тренера сборной Мирчу Луческу черным днем для страны и мирового футбола, приводит слова FRF.
«Это черный день для Румынии и мирового футбола. Нас покинул человек, который жил футболом и для футбола каждую секунду своей жизни. Мирча Луческу был не просто тренером, а учителем для целых поколений игроков», — сказал Бурляну.
Федерация объявила, что процесс назначения нового главного тренера сборной будет приостановлен на неопределенный срок. А также матчи Суперлиги, Лиги 2, Лиги 3 и в женской лиге начнутся с минуты молчания.
Луческу скончался на 81-м году жизни во вторник. 29 марта его госпитализировали из тренировочного лагеря сборной Румынии, ему стало плохо во время подготовки команды к товарищескому матчу со Словакией. 3 апреля он перенес инфаркт. В воскресенье его состояние здоровья ухудшилось.
Он покинул пост главного тренера сборной Румынии 2 апреля. Бурляну заявил, что Луческу в ближайшие месяцы ждут на новую должность в федерации.
Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции.
В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.