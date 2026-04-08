Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.73
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.60
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.11
П2
5.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Лечи Садулаев: «Хочется сыграть за сборную России в Грозном»

Футболист «Ахмата» Лечи Садулаев — о матчах в регионах, вызовах на товарищеские игры и успехах своего клуба в РПЛ в нынешнем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В двух последних товарищеских матчах сборной России против Никарагуа (3:1) и Мали (0:0) сыграл полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев. Он регулярно вызывается в национальную команду с 2022 года и провел за нее уже 11 игр.

Садулаев — один из лидеров и капитан клуба, который с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера серьезно укрепил свои позиции в РПЛ. Лишь в последнем матче против лидера и действующего чемпиона «Краснодара» (0:1) «Ахмат» прервал длинную серию игр без поражений.

В интервью «Известиям» Садулаев объяснил, как сохраняет мотивацию играть за сборную в условиях ее отстранения от официальных соревнований, рассказал, за счет чего прибавил грозненский клуб, и заявил, что не считает себя капитаном команды, пока не закончил карьеру ветеран «Ахмата» Ризван Уциев, в последние сезоны редко попадающий в основной состав.

— Отыграв в 11 товарищеских матчах за сборную, как сохраняете мотивацию биться за нее, когда перспективы возвращения в официальные соревнования остаются туманными?

— Мотивация играть всегда есть. Без разницы, где, когда и с кем. Конечно, было бы интересно играть с топами. Надеюсь, получится поучаствовать и в таких матчах. Но в любом случае выступать за сборную — отдельная большая мотивация. Потом, после завершения карьеры, буду смотреть на себя, выходящего на поле в футболке сборной России, и гордиться. Поэтому хочется как можно больше за нее играть.

— Каково вам играть за сборную в разных городах, будь то Москва, Петербург, Краснодар и Волгоград? Есть ли разница в поддержке в столице и регионах?

— Нет, везде хорошо поддерживают. Всегда интересно играть в разных регионах и чувствовать там поддержку трибун.

— Мечтаете, чтобы один из следующих матчей сборная России провела в Грозном?

— Очень этого хочу. Надеюсь, это случится. Помню, как сборная России уже играла в Грозном (в 2016 году товарищеский матч с Румынией. — Ред.). Ходил на тот матч. Мне тогда было 16 лет. И для меня, молодого человека, очень интересно было вживую увидеть сборную в родном регионе. В этот момент мечтал, что однажды сыграю за нее сам. Мечта сбылась, но хочется сыграть за нее и в Грозном.

— Вам 26 лет, но уже ближайший двухлетний цикл в сборной фактически потерян из-за недопуска к отбору к Евро-2028. Верите, что успеете сыграть за Россию официальный матч и, возможно, поедете на крупный турнир?

— Когда нас вернут, то сделаю всё, чтобы меня вызвали в сборную на официальные матчи. Постараюсь этого добиться. Всё зависит от меня, от того, как я буду играть.

— В нынешнем сезоне вы стали капитаном «Ахмата». Какие эмоции испытываете от этого?

— Капитаном «Ахмата» у нас был и остается Ризван Уциев. Он еще не закончил карьеру, поэтому капитан именно он, а я ему помогаю. Да, когда он не играет, на поле с капитанской повязкой выхожу я. Для меня это большая честь и ответственность. Особенно потому, что Уциев — легенда «Ахмата», наш настоящий капитан. Большая ответственность заменять его в этом качестве, когда он не на поле.

— Арсен Адамов рассказывал, как в «Ахмате» инструктировал Дениса Глушакова по поводу местных обычаев в Грозном. Например, объяснял, что не стоит ходить в шортах и одежде с коротким рукавом. Вы как капитан проводите подобный инструктаж в отношении новичков, не знающих правил поведения в Чечне?

— В основном те, кто приезжает к нам, всё уже знают. Узнают до перехода. Тем, кто что-то не знает, помогаем и объясняем. С этим у нас нет проблем.

— Что изменилось в «Ахмате» с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера? За счет чего у команды так резко улучшились результаты?

— В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста. К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится.

— Нынешний сезон первый для вас за шесть лет, когда вы до сих пор не можете забить гол в чемпионате. Что мешает? Сильно это на вас давит?

— Ничего, обязательно забью (улыбается). Найду момент и забью. Но это не самое главное. Самое главное — это игра команды и ее результаты. Я стараюсь играть на команду. И рад, что сейчас у нас получается выигрывать. А голы придут. Конечно, тяжело, когда не забиваешь. Но если команда выигрывает, значит, всё правильно делаем.

— РФС уже более пяти лет проводит Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ) и Молодежную футбольную лигу (МФЛ). Следите за ними? Как оцените пользу от этих турниров?

— У нас сейчас много молодых ребят, которые прошли через эти соревнования. Тот же Алексей Батраков. У него хорошая школа, но и игра в ЮФЛ помогла ему быстрее выйти на взрослый уровень. И таких примеров немало. У нас в России вообще хорошо относятся к молодым футболистам. Поэтому сейчас в РПЛ играет много молодых ребят, которые выступают на хорошем уровне.

— Можете из «Ахмата» выделить молодых игроков, которые прошли ЮФЛ и МФЛ и сейчас имеют перспективу добраться до РПЛ?

— Яхья Магомедов — очень хороший перспективный вратарь, он уже с основным составом «Ахмата» тренируется. И в молодежке есть защитник Ахмед Эльбердов.

Автор: Алексей Фомин

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше