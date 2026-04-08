Лечи Садулаев: «Хочется сыграть за сборную России в Грозном»

В двух последних товарищеских матчах сборной России против Никарагуа (3:1) и Мали (0:0) сыграл полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев. Он регулярно вызывается в национальную команду с 2022 года и провел за нее уже 11 игр.
Садулаев — один из лидеров и капитан клуба, который с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера серьезно укрепил свои позиции в РПЛ. Лишь в последнем матче против лидера и действующего чемпиона «Краснодара» (0:1) «Ахмат» прервал длинную серию игр без поражений.
В интервью «Известиям» Садулаев объяснил, как сохраняет мотивацию играть за сборную в условиях ее отстранения от официальных соревнований, рассказал, за счет чего прибавил грозненский клуб, и заявил, что не считает себя капитаном команды, пока не закончил карьеру ветеран «Ахмата» Ризван Уциев, в последние сезоны редко попадающий в основной состав.
— Отыграв в 11 товарищеских матчах за сборную, как сохраняете мотивацию биться за нее, когда перспективы возвращения в официальные соревнования остаются туманными?
— Мотивация играть всегда есть. Без разницы, где, когда и с кем. Конечно, было бы интересно играть с топами. Надеюсь, получится поучаствовать и в таких матчах. Но в любом случае выступать за сборную — отдельная большая мотивация. Потом, после завершения карьеры, буду смотреть на себя, выходящего на поле в футболке сборной России, и гордиться. Поэтому хочется как можно больше за нее играть.
— Каково вам играть за сборную в разных городах, будь то Москва, Петербург, Краснодар и Волгоград? Есть ли разница в поддержке в столице и регионах?
— Нет, везде хорошо поддерживают. Всегда интересно играть в разных регионах и чувствовать там поддержку трибун.
— Мечтаете, чтобы один из следующих матчей сборная России провела в Грозном?
— Очень этого хочу. Надеюсь, это случится. Помню, как сборная России уже играла в Грозном (в 2016 году товарищеский матч с Румынией. — Ред.). Ходил на тот матч. Мне тогда было 16 лет. И для меня, молодого человека, очень интересно было вживую увидеть сборную в родном регионе. В этот момент мечтал, что однажды сыграю за нее сам. Мечта сбылась, но хочется сыграть за нее и в Грозном.
— Вам 26 лет, но уже ближайший двухлетний цикл в сборной фактически потерян из-за недопуска к отбору к Евро-2028. Верите, что успеете сыграть за Россию официальный матч и, возможно, поедете на крупный турнир?
— Когда нас вернут, то сделаю всё, чтобы меня вызвали в сборную на официальные матчи. Постараюсь этого добиться. Всё зависит от меня, от того, как я буду играть.
— В нынешнем сезоне вы стали капитаном «Ахмата». Какие эмоции испытываете от этого?
— Капитаном «Ахмата» у нас был и остается Ризван Уциев. Он еще не закончил карьеру, поэтому капитан именно он, а я ему помогаю. Да, когда он не играет, на поле с капитанской повязкой выхожу я. Для меня это большая честь и ответственность. Особенно потому, что Уциев — легенда «Ахмата», наш настоящий капитан. Большая ответственность заменять его в этом качестве, когда он не на поле.
— Арсен Адамов рассказывал, как в «Ахмате» инструктировал Дениса Глушакова по поводу местных обычаев в Грозном. Например, объяснял, что не стоит ходить в шортах и одежде с коротким рукавом. Вы как капитан проводите подобный инструктаж в отношении новичков, не знающих правил поведения в Чечне?
— В основном те, кто приезжает к нам, всё уже знают. Узнают до перехода. Тем, кто что-то не знает, помогаем и объясняем. С этим у нас нет проблем.
— Что изменилось в «Ахмате» с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера? За счет чего у команды так резко улучшились результаты?
— В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста. К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится.
— Нынешний сезон первый для вас за шесть лет, когда вы до сих пор не можете забить гол в чемпионате. Что мешает? Сильно это на вас давит?
— Ничего, обязательно забью (улыбается). Найду момент и забью. Но это не самое главное. Самое главное — это игра команды и ее результаты. Я стараюсь играть на команду. И рад, что сейчас у нас получается выигрывать. А голы придут. Конечно, тяжело, когда не забиваешь. Но если команда выигрывает, значит, всё правильно делаем.
— РФС уже более пяти лет проводит Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ) и Молодежную футбольную лигу (МФЛ). Следите за ними? Как оцените пользу от этих турниров?
— У нас сейчас много молодых ребят, которые прошли через эти соревнования. Тот же Алексей Батраков. У него хорошая школа, но и игра в ЮФЛ помогла ему быстрее выйти на взрослый уровень. И таких примеров немало. У нас в России вообще хорошо относятся к молодым футболистам. Поэтому сейчас в РПЛ играет много молодых ребят, которые выступают на хорошем уровне.
— Можете из «Ахмата» выделить молодых игроков, которые прошли ЮФЛ и МФЛ и сейчас имеют перспективу добраться до РПЛ?
— Яхья Магомедов — очень хороший перспективный вратарь, он уже с основным составом «Ахмата» тренируется. И в молодежке есть защитник Ахмед Эльбердов.
Автор: Алексей Фомин