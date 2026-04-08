Глава ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Луческу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Один из самых титулованных тренеров в мировом футболе ушел из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.

"Это очень грустный день для футбола, поскольку мы прощаемся с легендой нашей игры — Мирча Луческу был выдающимся человеком, с которым мне посчастливилось неоднократно проводить время в последние годы.

Он оставляет после себя настоящее наследие: он был капитаном сборной Румынии на чемпионате мира 1970 года и сделал столь уважаемую тренерскую карьеру — все, кто имел удовольствие его знать и честь работать с ним, знали, как сильно он жил и дышал футболом.

Мое сердце, как и мысли всего мирового футбольного сообщества, обращены к его семье, друзьям и всем, кто его знал. Покойтесь с миром", — говорится в сообщении Инфантино.