Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.17
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.87
П2
1.95
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.84
П2
2.08
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.43
П2
10.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.40
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.20
П2
8.50
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
П1
X
П2

Нигматуллин — о норвежском гражданстве Хайкина: «Жалеть не о чем, Сафонов и Агкацев заметно сильнее»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» высказался о получении норвежского гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

«Можно поздравить Хайкина с шансом попасть в сборную Норвегии. Потому что в национальную команду России пробиться сложнее. Сафонов и Агкацев заметно сильнее него. Да и другие ребята не слабее. Его участие в местном чемпионате и еврокубках достаточно успешное.

Думаю, он заинтересован прожить свою жизнь в Норвегии. Жалеть нам здесь не о чем. Наши вратари покажут свой класс, когда мы вернемся на международную арену», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Теперь 30-летний голкипер сможет принять участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Норвегии. Ранее главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен подтвердил, что Хайкин будет рассматриваться наравне с другими кандидатами для вызова в сборную.