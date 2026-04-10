Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
П1
2.13
X
3.17
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
П1
3.85
X
3.87
П2
1.94
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
П1
3.46
X
3.85
П2
2.06
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
П1
1.35
X
5.42
П2
9.75
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
П1
1.81
X
3.88
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
П1
1.36
X
6.20
П2
8.50
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
П1
X
П2

Губерниев не считает Хайкина «предателем»: «В 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о получении норвежского гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

Источник: РИА "Новости"

«Это его выбор. Он давно играет заграницей и хочет выступать за сборную команду. Норвегия — участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале. Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи. Человек выбирает быть там, где ему хочется. Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение отношусь спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.

Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам. Чего уж греха таить, Норвегия — комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы», — сказал Губерниев «СЭ».

30-летний голкипер сможет принять участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Норвегии. Ранее главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен подтвердил, что Хайкин будет рассматриваться наравне с другими кандидатами для вызова в сборную.