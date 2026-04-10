Губерниев не считает Хайкина «предателем»: «В 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать»

«Это его выбор. Он давно играет заграницей и хочет выступать за сборную команду. Норвегия — участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале. Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи. Человек выбирает быть там, где ему хочется. Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение отношусь спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.



Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам. Чего уж греха таить, Норвегия — комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы», — сказал Губерниев «СЭ».