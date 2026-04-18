Глава украинского футбола Шевченко: «Мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу»

В пятницу, 17 апреля, в Ужгороде состоялся 28-й конгресс УАФ, который посетили представители ФИФА и УЕФА.
«На конгрессе я уже говорила с представителем УЕФА, был еще представитель ФИФА. То, что они приехали, уже свидетельствует о более близких отношениях с этими организациями? Можно ли в будущем ожидать глав, например Инфантино?» — спросила у Шевченко украинская журналистка.
«Смотрите, мы приглашаем. Это может случиться. Я же говорю: мы, Украина, должны быть открытыми для всех. Мы ведем такую политику, что мы открыты. У нас есть определенные вещи, вы знаете, за которые мы говорим, — это понятно. У нас есть наша политика в отношении России, относительно их допуска, и мы этого никогда не скрывали. И моя персональная политика как была, так и остается: мы не хотим, чтобы Россию допускали к футболу. То, что они [представители ФИФА и УЕФА] приезжают, свидетельствует о том, что у нас есть общение, что у нас есть отношения, и я с удовольствием приглашаю Инфантино и Чеферина приехать в Украину», — сказал президент УАФ, слова которого приводит украинский сайт Tribuna.
Ранее Шевченко заявил, что у Украины уже есть план действий на случай, если российский футбол вернут на международную арену.