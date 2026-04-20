Назван преемник Луческу на посту главного тренера сборной Румынии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший полузащитник испанских «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи возглавил сборную Румынии, сообщается на сайте Румынской федерации футбола.
Его предшественник Мирча Луческу 7 апреля скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года и седьмой раз подряд не сумели пробиться на мировое первенство.
«Румынская федерация футбола объявляет о назначении самого титулованного игрока в истории нашего футбола на пост главного тренера сборной. Георге Хаджи, символ высоких достижений, подписал соглашение на следующие два отборочных цикла с миссией вернуть национальную команду в элиту мирового футбола», — говорится в сообщении федерации.
Хаджи 61 год. На протяжении игровой карьеры он также выступал в составе румынского клуба «Стяуа», итальянской «Брешии» и турецкого «Галатасарая». За сборную Румынии он провел 124 матча и забил 35 голов.