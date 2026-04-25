Гвардиола может возглавить сборную Италии

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуру Гвардиолы в качестве кандидата на должность главного тренера национальной команды после ухода Дженнаро Гаттузо.
Хосеп Гвардиола, согласно многочисленным сообщениям, принял окончательное решение покинуть пост главного тренера «Манчестер Сити» в конце сезона-2025/2026, на год раньше истечения контракта (до 2027-го).
Гаттузо возглавил национальную команду в июне 2025 года, придя на место Спаллетти, но покинул пост после невыхода на чемпионат мира.