Пименов: договорённость о матче с Египтом — это победа РФС

«Договорённость о матче с Египтом — это победа РФС. Сборная России сыграет с одной из сильнейших африканских команд. В составе египтян есть много звёзд мирового масштаба. Жаль, что Салах не примет участие в этой игре. В сборной Тринидада и Тобаго тоже есть неплохие игроки. Их немного, но они есть», — сказал Пименов Metaratings.ru.
В ближайшее окно ФИФА сборная России проведёт три BetBoom встречи. Выездная товарищеская игра состоится 28 мая в Каире, после чего команда 5 июня примет Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня — Тринидад и Тобаго в Калининграде. Время начала BetBoom игр будет объявлено дополнительно. В марте сборная России встречалась с национальными командами Никарагуа (3:1) и Мали (0:0). Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.