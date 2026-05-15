Женская сборная России по футболу проведет два выездных матча с китаянками

«С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая — сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Китаянки — полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира — хорошие впечатления. Игроки прекрасно оснащены физически и технически, дисциплинированны», — сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.