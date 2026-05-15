Женская сборная России по футболу проведет два выездных матча с китаянками

Женская сборная России по футболу проведет в июне 2 выездных матча с китаянками.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Женская сборная России в июне проведет два товарищеских матча против команды Китая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут 3 и 7 июня в Ухане, вторая игра состоится в закрытом режиме.

«С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая — сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Китаянки — полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошел в Австралии. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира — хорошие впечатления. Игроки прекрасно оснащены физически и технически, дисциплинированны», — сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.

Сборная Китая располагается на 16-й строчке в рейтинге ФИФА, российская команда идет 29-й.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.