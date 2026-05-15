Карпин объяснил, почему вызвал юниора «МЮ» Ибрагимова в сборную России

В ближайшее окно ФИФА сборная России сыграет в гостях против Египта (29 мая) и дома против Буркина-Фасо (5 июня), а также Тринидада и Тобаго (9 июня).
«Сейчас есть время и возможность посмотреть игроков. Если бы это были официальные матчи, Ибрагимова, возможно, не было бы даже в расширенном списке, поскольку стояли бы другие цели и задачи. В нынешних условиях мы можем себе позволить познакомиться с футболистом, про которого мало кто знает и которого мало кто видел. Да, он уже привлекается к тренировкам “Манчестер Юнайтед”, вызывается за сборную Англии U-18, но хотелось бы посмотреть на него на взрослом уровне», — приводит слова Карпина RT.
В нынешнем сезоне 18-летний Амир Ибрагимов провел за «МЮ» U-18 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.