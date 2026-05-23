Сергеева вызвали в сборную России по футболу вместо Воробьева

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменил форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева в заявке сборной России по футболу на товарищеские матчи в мае и июне, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в субботу, 23 мая. Воробьев не сможет принять участие в товарищеских играх из-за травмы, полученной в матче заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:3). Форвард «Динамо» уже прибыл в расположение национальной команды.
Сергееву 31 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил 12 мячей.
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня — со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня — с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде.