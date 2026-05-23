Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.89
П2
4.90
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.04
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.52
П2
4.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.23
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.81
X
2.76
П2
3.16
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.95
П2
4.18
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.66
П2
7.10
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.96
П2
5.88
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.09
П2
2.02

ФИФА запретила футболисту Хайкину выступать за сборную Норвегии

ФИФА запретила футболисту Хайкину выступать за сборную Норвегии до весны 2028 г.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила уроженцу России вратарю Никите Хайкину выступать за национальную команду Норвегии до марта 2028 года, сообщает VG.

Ранее ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в «Бристоль Сити». Срок пребывания обнуляется, если игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциацию, как это произошло с Хайкиным в 2023 году.

Как заявил VG генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Карл-Петтер Лёкен, в организации не знали об этом правиле, запрашивая разрешение для Хайкина. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности дальнейшей апелляции по данному делу. Если решение останется в силе, Хайкин сможет присоединиться к норвежской сборной за несколько месяцев до чемпионата Европы 2028 года.

«Мы по-прежнему не согласны с интерпретацией ФИФА действующих правил, когда они толкуются настолько строго в отношении двух месяцев, которые Хайкин провел в “Бристоль Сити”, не сыграв ни одного матча», — заявил Лёкен.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.