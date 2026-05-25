Определен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на июньские матчи

В следующем месяце национальной команде предстоит провести две товарищеские встречи на выезде. 6 июня казахстанцы сыграют в Ереване с Арменией, а 9 июня — в Дебрецене с Венгрией.
Тренерский штаб во главе с Талгатом Байсуфиновым включил в окончательный состав 25 футболистов:
Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Александр Заруцкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);
Защитники: Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»), Ян Вороговский, Алибек Касым (оба — «Астана»), Сергей Малый («Ордабасы»), Арсен Аширбек («Елимай»), Санжар Сатанов («Атырау»), Саги Совет («Кайсар»);
Полузащитники: Рамазан Оразов («Елимай»), Жасулан Амир («Ордабасы»), Исламбек Куат («Женис»), Динмухамед Караман («Астана»), Серикжан Мужиков («Жетысу»), Абинур Нурымбет («Окжетпес»).
Нападающие: Дастан Сатпаев («Кайрат»), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Роман Муртазаев («Елимай»), Магжан Токтыбай («Ордабасы»), Максат Абраев («Астана»).