Помощник Карпина рассказал, кто из вратарей сыграет в матче против Египта

Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказал, что в товарищеском матче против сборной Египта сыграет либо Александр Максименко («Спартак»), либо Станислав Агкацев («Краснодар»). Решение будет принято в предыгровой день.

В товарищеском матче сборной России против Египта 28 мая сыграет или голкипер «Спартака» Александр Максименко, или Станислав Агкацев «Краснодара». Об этом «Матч ТВ» рассказал тренер вратарей национальной команды по футболу Виталий Кафанов.

«Именно из этих двоих. 100% кто‑то из них. А конкретно будет известно в предыгровой день. Саша Максименко приобрел положительные эмоции. Стас [Агкацев] провел очень сильный сезон. Даже лучше, чем прошлый. Он принес больше очков “Краснодару”. Команда с трудом выигрывала, а он ей приносил очки там, где она могла не выиграть», — сказал Кафанов.

Кафанов рассказал, что из-за участия Максименко и Агкацева в Суперфинале Кубка России вратари пропустили три тренировки сборной и присоединились к команде накануне. Тренер также отметил, что голкипер «Краснодара» находится в прекрасном настроении, несмотря на то, что его команда проиграла в финале Кубка.

В итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи были также вызваны вратари Денис Адамов («Зенит») и Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Национальная команда 28 мая сыграет в Каире со сборной Египта, 5 июня встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Национальная команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА. С 2021 года сборную возглавляет Валерий Карпин.

