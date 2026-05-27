Карпин — о дебютанте сборной России Ибрагимове: «Техническое оснащение на высоком уровне. Все качества есть»

18-летний полузащитник с 2021 года находится в системе «Манчестер Юнайтед».
— Как вам Амир Ибрагимов?
— Техническое оснащение на высоком уровне. Вызвали посмотреть на другом уровне сопротивления. Будем смотреть в матчах. Он быстрый, резкий, объемный — все качества есть. Вопрос — как сможем его использовать. Ибрагимов может вырасти в футболиста хорошего уровня. Готовый ли это игрок для РПЛ? По 10−15 минутам трудно судить. Будут доверять — будет играть.
— Получит ли Ибрагимов завтра игровое время?
— Посмотрим. Пока не готов ответить, кто получит время и сколько. Будем решать по игре, — отметил Карпин.
28 мая Россия проведет матч с Египтом на выезде. 5 июня россияне сыграют с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.