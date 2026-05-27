Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
«Отказов ехать в сборную не было, нытье — да. Но я понимаю футболистов». Карпин — о матче с Египтом

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов.

Источник: Спорт-Экспресс

28 мая сборная России проведет первый из трех товарищеских матчей — против Египта. После предыгровой тренировки в Каире главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

Египет — самый сильный соперник за года

— Как вам уровень сборной Египта?

— Они играют и с тремя центральными защитниками, и с двумя. Не понимаем, как завтра выйдут, — могут и так, и по-другому. Нюансов много. Но Египет — самый сильный соперник за последние года. Команда готовится к чемпионату мира, все лучшие будут на поле — это плюс для нас, для игроков.

— Кто в сборной России способен сдержать Салаха?

— Увидим. По расстановке, если будет играть, то Круговой.

— Матч сборных России и Египта перенесли с одного стадиона на другой. Почему?

— Ситуация не очень приятная для нас как минимум. Не потому, что нам нравится или не нравится [стадион], а из-за вопроса логистики. Выбирали отель ближе к полю — до него было 15−20 минут. Сейчас нам ехать больше 50 минут. Сколько завтра — не знаю. За три дня до матча менять стадион не очень правильно.

— И как вам новая арена?

— Арену оценить не могу, а газон здесь хороший.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

У Ибрагимова есть все качества — быстрый, резкий

— Шесть футболистов из списка отсутствовали на сегодняшней тренировке…

— У Головина перелом пальца, он не играл за «Монако» в последних матчах. Месяц у него пауза, без нагрузок. У Тюкавина небольшие боли в колене, пока он на паузе, остался в Москве, восстанавливается, он в расположении. Вот у Пруцева повреждение икроножной мышцы, он не в расположении. Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга, ему нельзя летать. В течение недели врачи не разрешили. Осипенко получил повреждение еще в игре за «Динамо».

— Чемпионат закончился 17 мая. Никто с лишним весом не приехал?

— Нет. Из-за этих пяти-шести дней — точно нет. Если проблемы и были, то не из-за паузы.

— Как вам Амир Ибрагимов?

— Техническое оснащение на высоком уровне. Вызвали посмотреть на него при другом сопротивлении. В матчах. Он быстрый, резкий, дает объем — все качества есть. Вопрос — как сможем использовать. Способен вырасти в игрока хорошего уровня.

— Он получит игровое время с Египтом?

— Посмотрим. Пока не готов ответить, кто получит игровое время и сколько.

— Можете объяснить, что с Александром Соболевым?

— Как и у Руслана Литвинова, у него есть ограничения [по здоровью].

— Сложно вызывать футболистов, у которых отпуск, планы? Были отказы?

— Отказов не было, нытье — да. Но в первый день только, сейчас все прошло. И я понимаю футболистов. Будучи игроком, тоже хотел бы в отпуск.

Источник: РИА "Новости"

Главное, чтобы сын был здоровый и не тупой

— В каком состоянии футболисты, которые сыграли в суперфинале Кубка России?

— В нормальном. 25 мая у них была пауза. Физическое состояние нормальное, психологически восстанавливаются. Кто выиграл — доволен, кто проиграл — не очень. И это понятно.

— Какие у вас впечатления от матча «Спартака» с «Краснодаром»?

— Хороший кубковый матч. «Спартак» был поближе к победе на протяжении 90 минут. А пенальти — это лотерея.

— Вы шутили над Литвиновым, что он больше не забьет издали. Но в дерби с ЦСКА получилось. Мотивация сработала?

— Бывает. Попал по мячу — хорошо, о’кей.

— У вас скоро будет пополнение в семье. Вы можете сказать, что вы счастливы?

— Был счастлив и до этого, и с девочками. Мальчик — хорошо. Хотели мальчика? Да, но свет клином не сошелся на этом. Все счастливы! Отдать в футбол? Захочет — пойдет. Главное, чтобы был здоровый и не тупой.

