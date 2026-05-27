«Отказов ехать в сборную не было, нытье — да. Но я понимаю футболистов». Карпин — о матче с Египтом

28 мая сборная России проведет первый из трех товарищеских матчей — против Египта. После предыгровой тренировки в Каире главный тренер Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.
Египет — самый сильный соперник за года
— Как вам уровень сборной Египта?
— Они играют и с тремя центральными защитниками, и с двумя. Не понимаем, как завтра выйдут, — могут и так, и по-другому. Нюансов много. Но Египет — самый сильный соперник за последние года. Команда готовится к чемпионату мира, все лучшие будут на поле — это плюс для нас, для игроков.
— Кто в сборной России способен сдержать Салаха?
— Увидим. По расстановке, если будет играть, то Круговой.
— Матч сборных России и Египта перенесли с одного стадиона на другой. Почему?
— Ситуация не очень приятная для нас как минимум. Не потому, что нам нравится или не нравится [стадион], а из-за вопроса логистики. Выбирали отель ближе к полю — до него было 15−20 минут. Сейчас нам ехать больше 50 минут. Сколько завтра — не знаю. За три дня до матча менять стадион не очень правильно.
— И как вам новая арена?
— Арену оценить не могу, а газон здесь хороший.
У Ибрагимова есть все качества — быстрый, резкий
— Шесть футболистов из списка отсутствовали на сегодняшней тренировке…
— У Головина перелом пальца, он не играл за «Монако» в последних матчах. Месяц у него пауза, без нагрузок. У Тюкавина небольшие боли в колене, пока он на паузе, остался в Москве, восстанавливается, он в расположении. Вот у Пруцева повреждение икроножной мышцы, он не в расположении. Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга, ему нельзя летать. В течение недели врачи не разрешили. Осипенко получил повреждение еще в игре за «Динамо».
— Чемпионат закончился 17 мая. Никто с лишним весом не приехал?
— Нет. Из-за этих пяти-шести дней — точно нет. Если проблемы и были, то не из-за паузы.
— Как вам Амир Ибрагимов?
— Техническое оснащение на высоком уровне. Вызвали посмотреть на него при другом сопротивлении. В матчах. Он быстрый, резкий, дает объем — все качества есть. Вопрос — как сможем использовать. Способен вырасти в игрока хорошего уровня.
— Он получит игровое время с Египтом?
— Посмотрим. Пока не готов ответить, кто получит игровое время и сколько.
— Можете объяснить, что с Александром Соболевым?
— Как и у Руслана Литвинова, у него есть ограничения [по здоровью].
— Сложно вызывать футболистов, у которых отпуск, планы? Были отказы?
— Отказов не было, нытье — да. Но в первый день только, сейчас все прошло. И я понимаю футболистов. Будучи игроком, тоже хотел бы в отпуск.
Главное, чтобы сын был здоровый и не тупой
— В каком состоянии футболисты, которые сыграли в суперфинале Кубка России?
— В нормальном. 25 мая у них была пауза. Физическое состояние нормальное, психологически восстанавливаются. Кто выиграл — доволен, кто проиграл — не очень. И это понятно.
— Какие у вас впечатления от матча «Спартака» с «Краснодаром»?
— Хороший кубковый матч. «Спартак» был поближе к победе на протяжении 90 минут. А пенальти — это лотерея.
— Вы шутили над Литвиновым, что он больше не забьет издали. Но в дерби с ЦСКА получилось. Мотивация сработала?
— Бывает. Попал по мячу — хорошо, о’кей.
— У вас скоро будет пополнение в семье. Вы можете сказать, что вы счастливы?
— Был счастлив и до этого, и с девочками. Мальчик — хорошо. Хотели мальчика? Да, но свет клином не сошелся на этом. Все счастливы! Отдать в футбол? Захочет — пойдет. Главное, чтобы был здоровый и не тупой.