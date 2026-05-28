Сборные России и Египта смогут сделать по 11 замен в матче

Товарищеская игра пройдет 28 мая в Каире.

Источник: РИА "Новости"

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Тренерские штабы сборных России и Египта смогут провести по 11 замен в товарищеском матче. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет на Каирском международном стадионе в четверг и начнется в 21:00 мск.

«В матче с Египтом договорились с соперником, что сможем использовать по 11 замен. С этим к нам обратилась принимающая сторона, и мы пошли навстречу, — сказал собеседник агентства. — Такая поправка к правилам игры была одобрена в марте. Теперь в международных товарищеских матчах с участием первых сборных можно проводить как минимум 8 замен, а по договоренности с соперником — 11».

«В мартовских матчах с Никарагуа и Мали мы использовали по 7 замен. Сейчас с учетом длинного сбора и трех матчей за короткий срок будет логично иметь возможность дозировать нагрузки и, в то же время, посмотреть в деле всех вызванных футболистов», — добавил собеседник агентства.

После встречи с египтянами сборная России сыграет с командами Буркина-Фасо (5 июня, Волгоград) и Тринидада и Тобаго (9 июня, Калининград).