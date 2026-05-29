Египет выиграл без Салаха. У России первое поражение в 2026 году

Считается, что матчи на стыке мая и июня — самые сложные для сборной России. Однако про период отстранения нашей национальной команды этого не скажешь, хотя для чистоты эксперимента выборка получается довольно скромной. В первые пару лет таких игр не проводилось в принципе. А в два последующих года уместились крупные победы над Белоруссией (4:0, 4:1) и ничья с Нигерией (1:1). Учитывая статус «суперорлов», которые сильны даже без не приехавших тогда в Москву нескольких звезд, удовлетворительными получились как результат, так и качество футбола.
Но понятно, что матчи по окончании сезона — вещь специфическая. Накапливается усталость. Прежде всего — психологическая, так как организм просится в отпуск. Плюс травмы. По медицинским причинам в окончательный состав даже не попали Литвинов и Соболев. Так же не могли выйти на поле в Каире Головин, Тюкавин, Пруцев, Садулаев и Осипенко. В свою очередь соперник, которому предстоит участие в ЧМ-2026, сейчас на пике мотивации. Тем более, речь шла о заключительной контрольной встрече перед своими болельщиками перед отъездом в Америку.
Хотя для Египта это все-таки репетиция. Поэтому — как бы не обещали местные футбольные чиновники — отдых получил Салах. Мо только в концовке клубного сезона восстановился после травмы, и лишний раз нагружать свою главную звезду главный тренер Хоссам Хассан не стал. Зато в его отсутствие — в соответствии с новыми правилами ФИФА для товарищеских матчей — «фараоны» запросили возможность провести одиннадцать замен. Наш тренерский штаб ответил согласием и тоже рассматривал такой вариант, чтобы дозировать нагрузки с учетом нетипичного цикла из трех спаррингов.
Возвращение Батракова и Дивеева
Если вынести за скобки Салаха, то стартовый состав хозяев оказался максимально близким к тому, который мы увидим на мировом первенстве. Что касается выбора Валерия Карпина, то обращало на себя внимание, что в сравнении с мартовской встречей с Мали в основе остались Агкацев и три из четырех защитников — за исключение Мелехина. С другой стороны, его заменил не принимавший участия в первых матчах года из-за простуды Дивеев. В точно такой же ситуации оказался Батраков, что отчасти компенсировало отсутствие Головина.
Про стартовый отрезок можно сказать, что российская команда временами напрягала египтян агрессивным прессингом, но при этом не угрожала воротам. Первым намеком на остроту стала классная передача Облякова с бровки на ход Глушенкову, которого уже в штрафной в последний момент опередил опытнейший Ибрахим. В основном же мяч и инициатива оставались у «фараонов». И если поначалу с фланговыми выпадами удавалось справляться, то после мягкой диагонали — когда Вахания действовал по своему игроку — ему не пришли на помощь при включении из глубины Трезеге, и капитан египтян нас откровенно простил.
Еще одним тревожным моментом стал выстрел Мармуша в сантиметрах от штанги, хотя Агкацев, которому по давней египетской традиции с трибун светили в лицо лазерными указками, ситуацию контролировал. Казалось, «фараоны» по-настоящему взяли матч под контроль, но как раз после этого наши выдали вполне качественный отрезок. На полноценный голевой момент тянула атака, родившаяся на левом фланге, откуда Круговой вырезал кросс к линии площади ворот — только к мячу не успели как египетский голкипер, так и Сергеев. Потом проследовали интересный розыгрыш углового с неточным дальним ударом Кисляка и перспективный штрафной Глушенкова, после которого мяч попал в голову стоявшему в «стенке» защитнику.
По итогам первых 45 минут стоило констатировать примерное равенство. При этом Хассан даже не стал дожидаться перерыва, и после получаса с небольшим игры поменял всю атакующую тройку, поддерживавшую выдвинутого на острие Мармуша. И не сказать, что резервисты усилили Египет.
Дебют Ибрагимова отложен
На фоне первого тайма старт второй половины получился максимально насыщенным. За несколько минут у российской команды собралась небольшая коллекция перспективных моментов. Два шанса имел Сергеев, которому после ввода мяча из аута помешал бросившийся под удар защитник, а попытки поразить цель головой пришлась над перекладиной. Кроме того панику в египетской обороне сеяли угловые. Итог — промах Антона Миранчука и спасение занявшего место в воротах ветерана Эль-Шенави. Во втором случае «фараоны» умчались в контратаку, и от неприятностей спас отработавший в обороне Батраков, которому удалось предотвратить атаку Мармуша с подбора.
Нашлась работа и для Агкацева. Голкипер несколько раз удачно сработал на выходе, а в результате розыгрыша углового намертво забрал мяч после атаки Рабиа. Инициативу же на себя у хозяев регулярно брал Мармуш, чьим ударом — как с игры, так и со стандартов — не доставало точности. А наши, в свою очередь, нащупали слабое место на правом фланге обороны египтян. Туда регулярно проходили диагонали в направлении Облякова, однако всякий раз не хватало завершающего штриха. Зато хозяева через ту же бровку сами нагнетали давление. И если в одном эпизоде выручил выбивший мяч из площади ворот Мелехин, то при подаче Хани в одиночестве против двух соперников остался Вахания — и Зико открыл счет ударом головой.
А спустя несколько минут перевес «фараонов» мог удвоить выскакивавший к воротам Мармуш. Выручил Мелехин, в последний момент выбивший мяч с ноги форварда «Манчестер Сити». Так счет остался прежним, и это оставляло нашим шансы на спасение. Тем более, Карпин освежил линию атаки, выпустив Кривцова, Мелкадзе и явно нацеленного на обострение Бевеева. А вот дебют 18-летнего таланта «МЮ» Ибрагимова пока отложен. Он со скамейки наблюдал, как россияне забрали мяч, заставив оппонентов сесть глубоко в оборону. Однако все попытки раскачать ее в позиционных атаках не имели успеха — скорее россияне рисковали пропустить в добавленное время. Против оказался выдавший двойной сейв после штрафного Агкацев.
У России — первое поражение в 2026 году. Ждем побед с наступлением лета — в спаррингах с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
Андрей Кузичев