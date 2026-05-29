Сборная России с треском провалилась бы на ЧМ. Матч с Египтом — системный сбой команды Карпина

Последние матчи сборной России вызывают тоску, безразличие, а моментами — раздражение. В пяти матчах с ноября Россия победила лишь Никарагуа (131-ю команду рейтинга ФИФА!). В остальном — грусть: ничья с Перу и Мали, поражение Чили, а теперь — Египту.
Карпин заверял, что разобрал Египет. Но сборная России снова ничего не показала
Товарищеский матч прошел на Каирском международном стадионе, а Россия с первых минут выпустила почти всех сильнейших: Батраков и Кисляк вышли в старте, а Дивеев вывел команду с капитанской повязкой. Карпин перед матчем давал понять, что команда серьезно настроена на матч:
Знаем про Египет все, что возможно, что в доступе. Посмотрели много матчей: где-то играют в два, где-то в три центральных защитника. Как завтра выйдут, четкого понимания нет — много нюансов, деталей. Это самый сильный соперник за последние годы, они готовятся к чемпионату мира. Все лучшие у них в составе, для нас большой плюс — посмотреть наших игроков на их фоне.
Салах не играл, но и без него в первом тайме Египет был лучше. Россия не создала ни одного голевого момента, а вот Египет — мог забить. Уже на 14-й минуте упустил голевой момент — египтянин не попал по воротам с убойной позиции.
Уже тогда пассивность российских игроков бросалась в глаза: они недобегали в микроэпизодах, а самой проблемной стала опорная зона. Оттуда египтяне спокойно вбегали в штрафную под передачи — опорники вдогонку не бросались, а защитники подключений не видели. Именно это сработало в эпизоде на 14-й минуте — Батраков сопроводил соперника взглядом, когда тот врывался в свободную зону на краю штрафной.
В атаке тоже не клеилось — показателен момент на 57-й минуте. Миранчук, Сергеев и Батраков могли расчертить поле и выйти один на один. Но Сергеев выдал нелепый финальный пас, пнув мяч в воздух. Обычно такой брак в простейшей ситуации объясняется либо усталостью, либо недостатком концентрации (Сергеев играл с первых минут).
Карпин после матча винил в такой игре плохое поле: «Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться».
Однако проблема была не только в поле — против Египта системными стали провалы в опорной зоне. Все начало второго тайма там хозяйничали египтяне, из-за чего завладевали все большим преимуществом. Гол откровенно назревал, а игра не была близкой.
Карпин пытался укрепить центр поля. Но с выходом Баринова стало только хуже
Батраков и Кисляк не справлялись в центре поля с мобильными египтянами, поэтому на 56-й минуте Карпин выпустил Баринова. Камера показала, как армеец показал «двойку» пальцами — казалось, Карпин укрепляет зону и переходит на игру в два опорника.
Но замена не сработала, ведь Баринов давал еще меньший объем в зоне, чем уставший ко второму тайму Батраков. Оставшийся на поле Кисляк недобегал, что можно списать на усталость. Но недоработки свежего Баринова, которые всю весну он допускал в ЦСКА, продолжились и в сборной.
Выйдя на замену на 60-й минуте, он раз за разом не успевал за подключениями соперников из глубины. На 64-й минуте (через четыре после выхода на замену) Баринов упустил ворвавшегося в штрафную Мостафа Зико. Тогда египтяне простили, не отдав на пустого партнера передачу.
Но уже на следующей, 65-й минуте, рывок Зико в штрафную из центра поля привел к голу. Баринов и Кисляк снова его прозевали, а центральные защитники не успели накрыть.
Сборная России заслуженно проиграла (1:0), хотя могла пропускать больше. А вот сама моментов не создала, поставив удивительный антирекорд: впервые с 2021-го года и матча против Хорватии Россия набрала настолько низкий xG — всего 0,52. За матч россияне нанесли 5 ударов, но только 1 в створ. Дальше Египет поедет на чемпионат мира, где встретится в группе с Ираном, Бельгией и Новой Зеландией.
Египет — крепкая сборная (29-я в рейтинге ФИФА), но безвольную игру сборной России это не оправдывает. Можно ссылаться на плохое поле или невезение при равной игре. Но в микроэпизодах было заметно, что игроки просто не хотят играть этот никому не нужный товарищеский матч после окончания сезона.
И то, что Карпин не смог настроить игроков, хотя перед матчем доказывал его ценность, подтверждает: в существовании сборной все меньше смысла, но других вариантов у нас пока нет. «Я повторю свою мысль: парням надоело играть просто так. Мне грустно вместе с ними, но ни от кого из нас не зависит разбан», — зафиксировал бессилие комментатор Роман Нагучев.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
