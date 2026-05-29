Матч Ирландия — Катар приостанавливали из-за протеста фанатов против Израиля

Товарищеский матч сборных Ирландии и Катара, который прошел в Дублине 28 мая, был дважды приостановлен из протестов фанатов против предстоящих игр с Израилем, сообщает BBC.
На 10-й минуте на поле стадиона начали бросать теннисные мячи с палестинским флагом. Когда после 20 минут мячи снова появились на поле, игроки использовали остановку как гидратационный перерыв на бровке.
В итоге протестующие были выдворены со стадиона. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Сборная Ирландии должна встретиться с Израилем в группе B3 Лиги наций на нейтральном поле 27 сентября, а ответный матч в Дублине состоится 4 октября. В Ирландии растет давление с требованием бойкотировать эти игры из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Футбольная ассоциация Ирландии подтвердила, что матчи состоятся, а ее генеральный директор Дэвид Курелл заявил, что руководящий орган «не имел выбора» и мог столкнуться с «серьезными последствиями» в случае отказа от игр.
