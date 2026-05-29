Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Россия заслуженно проиграла Египту

«Проиграли по делу. Тяжело играть без мотивации большой. Тяжело настраивать игроков в такой ситуации. Египет нас переиграл. Надо готовиться к следующим играм, смотреть на новых футболистов и двигаться дальше», — сказал Канчельскис.
28 мая сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е.
В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.
Хоссам Хассан
Валерий Карпин
Мостафа Зико
(Мохамед Хани)
65′
66
Карим Хафез
19
Марван Атея
23
Мустафа Шобеир
46′
1
Мохамед Эль-Шенави
3
Мохамед Хани
85′
24
Тарек Алаа
2
Яссер Ибрахим
87′
4
Хоссам Абдельмагид
6
Мохамед Абдель Монем
46′
5
Рами Рабиа
25
Ахмед Сайед
35′
20
Ибрагим Адель
7
Махмуд Хассан Трезеге
34′
11
Мостафа Зико
8
Эмам Ашур
34′
90
Хайссем Хассан
86′
98
Хамза Абделькарим
22
Омар Мармуш
72′
18
Набиль Эмад
77′
17
Моханад Лашин
87′
27
Махмуд Сабер
12
Станислав Агкацев
30
Илья Вахания
24
Александр Сильянов
67
Максим Глушенков
4
Данил Круговой
73′
22
Мингиян Бевеев
3
Игорь Дивеев
61′
14
Виктор Мелехин
27
Иван Обляков
60′
59
Алексей Миранчук
7
Алексей Батраков
41′
60′
6
Дмитрий Баринов
21
Антон Миранчук
73′
95
Никита Кривцов
13
Иван Сергеев
73′
28
Георгий Мелкадзе
18
Матвей Кисляк
73′
15
Артем Карпукас
83′
Главный судья
Лалу Бенбрахам
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти