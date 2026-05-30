Дивеев объяснил свою роль капитана сборной России в матче против Египта

«Я уже не впервые выводил сборную с капитанской повязкой. Когда тренерский штаб первый раз доверил мне быть капитаном, то, конечно, я нервничал, переживал. Вчера все было уже спокойно. Самое главное в роли капитана для меня — это помогать команде, подсказывать, говорить, кто куда должен перестраиваться», — заявил Дивеев в интервью пресс-службе РФС.