Сборная Эквадора победила команду Саудовской Аравии в товарищеском матче

Сборная Эквадора в Гаррисоне (штат Нью-Джерси) победила команду Саудовской Аравии в товарищеском матче — 2:1.
Счет на 25-й минуте открыл защитник эквадорцев Джексон Поросо. На 51-й минуте полузащитник Энтони Валенсия забил второй гол в ворота саудовской команды.
Нападающий Султан Мадаш установил окончательный счет на 87-й минуте.
Сборная Эквадора на финальном турнире ЧМ-2026 в группе E сыграет с Кот-д’Ивуаром, Кюрасао и Германией. Саудовская Аравия в группе H встретится с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.
